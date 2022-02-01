США проигнорировали принципиальные озабоченности России – Путин

Владимир Путин 1 февраля заявил, что принципиальные озабоченности российской стороны не учтены в ответе США на предложения по гарантиям безопасности. Президент затронул эту тему в итоговой пресс-конференции после встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Кремле.

Также Путин заявил, что во время встречи с венгерским премьером они обменялись мнениями по этому поводу. Орбан, в свою очередь, сказал, что не считает различия в мнениях по гарантиям безопасности непреодолимыми.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.