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16:15

Политика

Миноброны РФ предоставило данные о ходе спецоперации на Украине

Миноброны РФ предоставило данные о ходе спецоперации на Украине

82 российских военных вернулись из украинского плена – МО

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Военные РФ успешно отразили атаки ВСУ на запорожском направлении

Российские войска продолжают наступать на донецком направлении. Отбивают контратаки противника и уничтожают диверсионно- разведывательные группы.

31 декабря 2022 года Вооруженными силами РФ был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых для совершения террористических атак против Российской Федерации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕлизавета Якушева
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