Миноброны РФ предоставило данные о ходе спецоперации на Украине

Российские войска продолжают наступать на донецком направлении. Отбивают контратаки противника и уничтожают диверсионно- разведывательные группы.



31 декабря 2022 года Вооруженными силами РФ был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых для совершения террористических атак против Российской Федерации.

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