На востоке Москвы полицейского ударили ножом

На улице Молостовых неизвестный ударил сотрудника полиции ножом. Это произошло возле дома №8А, ранен полицейский, охранявший здание ОВД по району Ивановское. Пострадавший находится в больнице, у него непроникающее ножевое ранение шеи.

В настоящее время полиция проводит комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание неизвестного преступника. Приметы нападавшего: славянская внешность, на вид 30-35 лет, рост 165-170 сантиметров, одет во все черное, на голове черная вязаная шапка. Полиция призывает людей, имеющих какую-либо информацию об этом преступлении, обратиться в правоохранительные органы.