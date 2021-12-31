На Камчатку обрушился ураган. Ветер вместе со снегом буквально сбивает людей с ног.

Температура воздуха в регионе -16 градусов, однако жители уверяют, что из-за ветра кажется намного холоднее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

