В понедельник москвичей ждет снегопад с дождем

Сегодня в столичном регионе будет господствовать антициклон. Это значит, что осадков ждать не стоит, сообщает телеканал "Москва 24".

Утром будет морозно, а днем почти по-весеннему тепло. Воздух прогреется до плюс трех. Ветер будет дуть с юга со скоростью два метра в секунду.

В первый рабочий день характер погоды поменяется. В 6-7 часов утра понедельника из-за фронтальной системы небо нахмурится, начнутся снегопады с дождем. Температура будет от 0 до двух градусов тепла