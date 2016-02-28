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28 февраля 2016, 09:15

Общество

В понедельник москвичей ждет снегопад с дождем

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Сегодня в столичном регионе будет господствовать антициклон. Это значит, что осадков ждать не стоит, сообщает телеканал "Москва 24".

Утром будет морозно, а днем почти по-весеннему тепло. Воздух прогреется до плюс трех. Ветер будет дуть с юга со скоростью два метра в секунду.

В первый рабочий день характер погоды поменяется. В 6-7 часов утра понедельника из-за фронтальной системы небо нахмурится, начнутся снегопады с дождем. Температура будет от 0 до двух градусов тепла
погода новости синоптики Евгений Тишковец Иван Лозовой

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