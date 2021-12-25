Краснодарский край залило дождями после снегопадов

Краснодарский край после снегопадов залило дождями. Под воду уходят Анапа и Новороссийск. Реки выходят из берегов. Затоплены многие улицы, дворы и дороги. В некоторых населенных пунктах включались сирены, предупреждая о возможной эвакуации. Людей попросили собрать вещи и документы.

Сейчас спецтехника откачивает воду, расчищает русла рек. Наряды ДПС вытаскивают машины, застрявшие в пути. При этом синоптики дают неутешительный прогноз. В некоторых районах Кубани ливни продолжатся и в воскресенье. Особенно опасная ситуация может складываться в Крымском районе. Именно там летом 2012 года было сильнейшее наводнение, из-за которого погибли более 100 человек.

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