Атмосферное давление повысилось в столице

Вместе с резким похолоданием, в столице увеличились показатели барометров,передает телеканал "Москва 24". Сейчас они на отметке 754 миллиметра ртутного столба, что значительно выше нормы. Специалисты предупреждают, что это может негативно повлиять на самочувствие горожан.

За последние сутки воздух остыл сразу на 10 градусов. А снегопад, который обрушился ночью, принес около 20 процентов месячной нормы. По прогнозам синоптиков, ночью ожидается до минус 22 градусов.