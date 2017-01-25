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25 января 2017, 15:40

Общество

Атмосферное давление повысилось в столице

Атмосферное давление повысилось в столице

Машин на дорогах Москвы к вечеру станет еще больше

Перепады температуры и гололедица ухудшили трафик в Москве

Сотни мелких аварий произошли из-за резкого похолодания

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"Утро": днем в столице ожидается до минус 12 градусов

"Утро": Москва переживает ультраполярное вторжение

Температура воздуха в столице понизилась почти на 10 градусов

Вместе с резким похолоданием, в столице увеличились показатели барометров,передает телеканал "Москва 24". Сейчас они на отметке 754 миллиметра ртутного столба, что значительно выше нормы. Специалисты предупреждают, что это может негативно повлиять на самочувствие горожан.

За последние сутки воздух остыл сразу на 10 градусов. А снегопад, который обрушился ночью, принес около 20 процентов месячной нормы. По прогнозам синоптиков, ночью ожидается до минус 22 градусов.
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