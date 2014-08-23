Суббота в Москве будет теплой и без осадков

По прогнозам синоптиков, суббота в Москве будет облачной с прояснениями и без осадков. Воздух в столице прогреется до 22 градусов. Ветер будет западным, его скорость составит 3 метра в секунду.

Московский регион вновь попадает под влияние антициклона. Именно поэтому с ростом атмосферного давления дожди прекратятся и погода улучшится. Подробнее - в сюжете телеканала "Москва 24".