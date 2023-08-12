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Общество

Новости часа: 300 бригад дежурят в Москве из-за непогоды

Новости часа: 300 бригад дежурят в Москве из-за непогоды

Городские службы вышли на дежурство на улицы Москвы из-за непогоды

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 290 единиц техники городских служб и 300 бригад дежурят в Москве из-за непогоды, сообщает комплекс городского хозяйства.

До четверти месячной нормы осадков может выпасть к утру 13 августа в Москве, передает комплекс городского хозяйства.

Более 400 экскурсоводов прошли обучение в Корпоративном университете транспортного комплекса, сообщил столичный Дептранс.

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