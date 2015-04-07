В столицу постепенно возвращается тепло

Тепло постепенно начинает возвращаться в столицу. На этой неделе синоптики обещают гораздо более комфортную погоду, чем была на прошлой неделе. Солнце все чаще будет выглядывать из-за туч и начнет активно прогревать воздух. Ощутимое потепление придет в Москву к Пасхе. Во вторник в городе ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура днем не превысит плюс семи. Ночью столбики термометров вновь опустятся ниже ноля, передает телеканал "Москва 24".