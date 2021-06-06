Из-за южного циклона в Москве испортилась погода

В Москве испортилась погода. Ветер усиливается. Местами его порывы могут достигать 17 метров в секунду. В некоторых районах уже прошел ливень.

По данным МЧС, до 21:00 может случиться гроза.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.