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05 ноября, 07:30

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Новости регионов: сильный шторм обрушился на Краснодарский край

Новости регионов: сильный шторм обрушился на Краснодарский край

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Сильный шторм произошел на Азовском море в Краснодарском крае. В Ейском районе ветер скоростью до 30 метров в секунду повалил деревья и поднял высокие волны, подтопив пляжи и переправу. Областной центр также пострадал от непогоды, с которой не справляется ливневая канализация. Некоторые улицы Краснодара оказались под водой. Синоптики предполагают, что шторм с ливнем может продолжить движение в сторону Сочи.

Тем временем в Челябинске восстанавливают инфраструктуру после ледяного дождя. Сложные погодные условия спровоцировали несколько аварий с участием большегрузов. Многие водители фур решили переждать дождь со снегом и заночевали прямо на трассе. Сотрудники ГИБДД помогают ликвидировать заторы, а дорожные службы активно обрабатывают дороги смесью песка и соли, уже израсходовано более 700 тонн реагентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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