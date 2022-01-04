Циклон "Аннет" принесет в Москву сильнейший снегопад и метель

Циклон "Аннет" принесет в Москву сильную метель и обильные снегопад. В среду, 5 января, в городе выпадет 20% месячной нормы снега.

При этом сугробы в столице достигнут 30 сантиметров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

