К Рождеству в столицу придет оттепель

Погода в Москве готовиться побить очередной рекорд. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столице сохранится непривычно теплая погода. Сегодня и завтра в городе местами пройдет снег, скорее похожий на крупу и гололедица. Днем воздух прогреется до +2. В ночь на понедельник ожидаются небольшие осадки и около нуля. Такая же погода сохранится и в рождественскую ночь.

Пик волны тепла придется на середину недели, когда значения средней суточной температуры превысят норму на 8 - 10 градусов. В дневные часы температура будет близка к абсолютным максимумам. Не исключено, что некоторые рекорды будут обновлены. Ранее максимальная температура 7 января составляла 3,5 градуса выше нуля. Рекорд был зафиксирован в недалеком 2007 году.