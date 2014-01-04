Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

04 января 2014, 06:17

Общество

К Рождеству в столицу придет оттепель

К Рождеству в столицу придет оттепель

В Москве ожидается ухудшение погоды

3 января в Москве будет -2 и пойдет снег

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В столице может быть установлен новый температурный рекорд

Сегодня днем воздух в Москве прогреется до трех градусов

Погода в Москве готовиться побить очередной рекорд. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столице сохранится непривычно теплая погода. Сегодня и завтра в городе местами пройдет снег, скорее похожий на крупу и гололедица. Днем воздух прогреется до +2. В ночь на понедельник ожидаются небольшие осадки и около нуля. Такая же погода сохранится и в рождественскую ночь.

Пик волны тепла придется на середину недели, когда значения средней суточной температуры превысят норму на 8 - 10 градусов. В дневные часы температура будет близка к абсолютным максимумам. Не исключено, что некоторые рекорды будут обновлены. Ранее максимальная температура 7 января составляла 3,5 градуса выше нуля. Рекорд был зафиксирован в недалеком 2007 году.
погода Алина Шувалова новости
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