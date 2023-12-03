Синоптик рассказал об аномальных морозах в конце недели в Москве

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03 декабря, 16:30

Общество

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе.

Специалист рассказал, что после воскресного снегопада, который продлится до утра понедельника, Москва "будет укрыта белым покрывалом". Со вторника вслед за уходящим из региона циклоном начнет холодать, будет расти давление. Так, с 5 декабря температура в столице ночью упадет до минус 15 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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