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03 декабря, 14:15

Общество

В Москве городские службы перевели на усиленный режим работы из-за снегопада

В Москве городские службы перевели на усиленный режим работы из-за снегопада

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Городские службы Москвы ведут работу в усиленном режиме из-за снегопада. Так, аварийно-восстановительные бригады находятся на круглосуточном дежурстве.

С 12:00 коммунальная техника приступила к сплошному механизированному прометанию проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будет повторяться по мере выпадения осадков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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