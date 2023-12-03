В Москве городские службы перевели на усиленный режим работы из-за снегопада

Городские службы Москвы ведут работу в усиленном режиме из-за снегопада. Так, аварийно-восстановительные бригады находятся на круглосуточном дежурстве.

С 12:00 коммунальная техника приступила к сплошному механизированному прометанию проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будет повторяться по мере выпадения осадков.

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