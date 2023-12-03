03 декабря, 14:15Общество
В Москве городские службы перевели на усиленный режим работы из-за снегопада
Городские службы Москвы ведут работу в усиленном режиме из-за снегопада. Так, аварийно-восстановительные бригады находятся на круглосуточном дежурстве.
С 12:00 коммунальная техника приступила к сплошному механизированному прометанию проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будет повторяться по мере выпадения осадков.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.