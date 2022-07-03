Новости последнего часа: в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары.

Почти на 20% за пять месяцев сократилось количество ДТП с пьяными водителями в РФ.

На госуслугах запущен сервис мгновенного оповещения о запрете на выезд из РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.