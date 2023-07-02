Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

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02 июля, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Москвичей ждет жара к концу следующей недели

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К концу следующей недели воздух в Москве прогреется до 30 градусов. Скоротечные дожди и раскаты грома возможны ночью и частично утром в 3 июля. В целом неделя будет душной, а температурный фон на несколько градусов выше климатической нормы.

Москвичи назвали свои самые любимые места в столице. Выбор оказался вполне ожидаем: в топ-10 вошли Красная площадь, ВДНХ, Нескучный сад и другие культовые достопримечательности.

Крупное ДТП произошло на "трешке", на внутренней стороне, перед развязкой со Звенигородским шоссе: там столкнулись сразу пять машин, сообщили в Дептрансе Москвы. Один из автомобилей наехал на второй сзади, а дальше, по инерции, произошло ещё несколько столкновений. Однако информации о пострадавших не поступало. При этом, как уточняется, проезжую часть там уже освободили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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