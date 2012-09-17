Компания Sony лишила патента московских изобретателей

В борьбе за интеллектуальную собственность побеждают японцы. Роспатент аннулировал документы московских изобретателей Виталия Пилкина и Владимира Мирошниченко. Они владели патентом на управление электронным устройством с помощью задней сенсорной панели, но эту технологию использует компания Sony в своей приставке Play Station. Представители японской корпорации подали жалобу в Роспатент. По результатам экспертизы право на собственность российских изобретателей отозвали. Теперь москвичам придется побороться за еще один свой патент