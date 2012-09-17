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Новости

17 сентября 2012, 14:32

Компания Sony лишила патента московских изобретателей

Компания Sony лишила патента московских изобретателей

"Специальный репортаж": Сила техники

В борьбе за интеллектуальную собственность побеждают японцы. Роспатент аннулировал документы московских изобретателей Виталия Пилкина и Владимира Мирошниченко. Они владели патентом на управление электронным устройством с помощью задней сенсорной панели, но эту технологию использует компания Sony в своей приставке Play Station. Представители японской корпорации подали жалобу в Роспатент. По результатам экспертизы право на собственность российских изобретателей отозвали. Теперь москвичам придется побороться за еще один свой патент
патенты новости Федор Баландин
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