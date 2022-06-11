Москвичам рассказали о режиме работы парковок в праздники

Припарковать личный транспорт в праздничные дни в Москве можно будет бесплатно. 11 июня на платных парковках действуют обычные тарифы, а вот в воскресенье и понедельник платить будет не нужно.

Единственное исключение – стоянки со шлагбаумами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.



