В Москве пытались украсть банкомат и платежный терминал

Организованная преступная группировка - 6 человек и водитель - попыталась вынести из продовольственного магазина банкомат и терминал оплаты. Наглость, с которой преступники осуществили взлом, удивила даже оперативников: дверь открыта с помощью лома и сильным шумом, не погашенные фары автомобиля в ночное время привлекали внимание жильцов, а на преступниках, несмотря на камеры видеонаблюдения, не было масок.

Терминал оплаты, весящий около 100 кг, ворам удалось только сломать. Банкомат же весом около 1,5 тонн преступникам удалось лишь немного сдвинуть с места, несмотря на использование грузового оборудования магазина.

Оперативникам удалось выяснить, что ОПГ за последние полгода осуществила 15 аналогичных налетов в разных районах Московской области. Преступникам удалось украть порядка миллиона долларов. Сейчас им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.