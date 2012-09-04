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Новости

04 сентября 2012, 20:05

Юрий Антонов опять попал в неприятную историю

Юрий Антонов опять попал в неприятную историю

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Певец Юрий Антонов снова попал в неприятную историю. Артиста ограбили на территории новой Москвы. Произошло это на 23-м километре Киевского шоссе, около магазина. Преступники разбили стекло машины артиста и вытащили из салона внедорожника сумку. По одной из версий, в портфеле были деньги и драгоценности. По другой информации, воры унесли только документы, не представляющие большой материальной ценности. Певец уже обратился в полицию, в розыск объявлена синяя машина с молдавскими номерами.
ограбление Новая Москва Юрий Антонов новости
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