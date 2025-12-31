К утру 1 января температура в Москве опустится до минус 12–14 градусов

Начальник отдела Росгидромета Анатолий Цыганков прогнозирует, что к утру 1 января температура в Московском регионе опустится до минус 12–14 градусов, а ночью на 2 января достигнет минус 14–16 градусов, после чего начнется постепенное потепление.

Сейчас в столице стоит морозная и снежная погода, снегопад продолжится в течение всего дня. Влажность воздуха повышена до 95%, ветер слабый, а атмосферное давление значительно понижено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.