31 декабря 2024, 17:30Общество
Телеканал Москва 24 подвел итоги конкурса рубрики "Что вообще происходит?"
Телеканал Москва 24 подвел итоги конкурса рубрики "Что вообще происходит?". Зрители присылали видео, которые стали частью эфиров. На роликах были запечатлены происшествия, любопытные природные явления, кадры непогоды и другое.
Так, зрительница Вера прислала кадры, на которые попал момент спасательной операции на Кошачьем пруду в Новогирееве. Спасатели вытаскивали человека, который провалился под лед в начале месяца.
В свою очередь, москвич Владимир снял пожар на улице Буракова. Кадры были сделаны из окна соседнего дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.