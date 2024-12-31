Телеканал Москва 24 подвел итоги конкурса рубрики "Что вообще происходит?". Зрители присылали видео, которые стали частью эфиров. На роликах были запечатлены происшествия, любопытные природные явления, кадры непогоды и другое.

Так, зрительница Вера прислала кадры, на которые попал момент спасательной операции на Кошачьем пруду в Новогирееве. Спасатели вытаскивали человека, который провалился под лед в начале месяца.

В свою очередь, москвич Владимир снял пожар на улице Буракова. Кадры были сделаны из окна соседнего дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.