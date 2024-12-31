Сильный снегопад продолжится в Москве в ближайшее время

Сильный снегопад идет уже больше часа во всех районах города и продолжится в ближайшее время. Коммунальные службы прометают и обрабатывают дороги.

В первую очередь убираются остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, подходные пути к ТПУ, станциям, автобусным остановкам и остановкам метро, пересадочным узлам. В уборке задействована коммунальная техника, подметально-уборочная, погрузочная и вывозящая.

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