Московская служба психологической помощи продолжит работу в новогодние праздники

В дни новогодних праздников жителям столицы будет доступна поддержка специалистов Московской службы психологической помощи. Ее сотрудники работают круглосуточно. При необходимости они помогут справиться со стрессом, разобрать причины переживаний и проработать план действий для разрешения сложной ситуации.

Для обращения нужно позвонить по номеру телефона 051. Помимо этого, проконсультироваться со специалистом можно с помощью круглосуточного чат-бота, который работает на сайте Московской службы психологической помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

