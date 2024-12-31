31 декабря 2024, 09:30Общество
Московская служба психологической помощи продолжит работу в новогодние праздники
В дни новогодних праздников жителям столицы будет доступна поддержка специалистов Московской службы психологической помощи. Ее сотрудники работают круглосуточно. При необходимости они помогут справиться со стрессом, разобрать причины переживаний и проработать план действий для разрешения сложной ситуации.
Для обращения нужно позвонить по номеру телефона 051. Помимо этого, проконсультироваться со специалистом можно с помощью круглосуточного чат-бота, который работает на сайте Московской службы психологической помощи.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.