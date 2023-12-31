Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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31 декабря 2023, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 декабря

Более 150 специалистов "Мосгаза" будут дежурить в новогоднюю ночь в Москве

Театрализованное шоу покажут в новогоднюю ночь на ВДНХ

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Праздничную программу подготовили для москвичей на ВДНХ 31 декабря

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Театрализованное шоу пройдет на катке ВДНХ 31 декабря

Праздничная программа пройдет на катке ВДНХ 31 декабря. Артисты цирка представят театрализованное шоу, в котором примут участие Дед Мороз и главный символ года – дракон. А уже после полуночи начнется интерактивная программа.

Все городские службы дежурят в столице круглосуточно. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

С его слов, необходимое количество специальной техники уже подготовили, чтобы вовремя убирать снег на новогодних каникулах. А на особо опасных участках дорог и на МКАД круглосуточно дежурит 41 тягач. Для быстрого устранения нештатных ситуаций оснастили аварийные бригады, указал мэр.

Из-за предстоящих морозов температуру в столичных батареях повысят – специалисты комплекса городского хозяйства уже приступили к работе. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

И, как подчеркнул заммэра, работы производятся автоматически и постепенно, при этом диспетчерские службы все контролируют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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