Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 декабря 2023, 12:45

Общество

Новости часа: участники акции "Исполни желание" вручили новогодние подарки детям

Новости часа: участники акции "Исполни желание" вручили новогодние подарки детям

Большую развлекательную программу подготовили на ВДНХ 31 декабря

Синоптики предупредили о мокром снеге 31 декабря в Москве

Диетолог рассказала, какие блюда приготовить на новогодний стол

Жителям столицы рассказали о бесплатных концертах и фестивалях на Новый год

Новости часа: мокрый снег и до 2 градусов тепла прогнозируются в Москве 31 декабря

Космонавты с борта МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

На ВДНХ подготовили большую развлекательную программу 31 декабря

Мокрый снег и 2 градуса тепла ожидаются днем 31 декабря в столице

Москвичам рассказали о бесплатных концертах и фестивалях на Новый год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Участники благотворительной акции "Исполни желание" вручили новогодние подарки детям. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Более 100 тысяч электронных путевых листов для водителей сформировано в Москве. Об этом рассказывает Дептранс.

Москвичи направили более 50 тысяч инициатив через платформу "Город идей" за два года. Информация опубликована на mos.ru.

Читайте также
обществоновый год 2024транспортгородвидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика