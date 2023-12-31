Новости часа: участники акции "Исполни желание" вручили новогодние подарки детям

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Участники благотворительной акции "Исполни желание" вручили новогодние подарки детям. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Более 100 тысяч электронных путевых листов для водителей сформировано в Москве. Об этом рассказывает Дептранс.

Москвичи направили более 50 тысяч инициатив через платформу "Город идей" за два года. Информация опубликована на mos.ru.