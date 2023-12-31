Новости часа: мокрый снег и до 2 градусов тепла прогнозируются в Москве 31 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мокрый снег и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, 31 декабря. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

Работа павильона "Макет Москвы" на ВДНХ изменится в новогодние выходные. Информация опубликована на mos.ru.

Центры московского долголетия организуют новогодние мероприятия в выходные. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.