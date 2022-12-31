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Общество

Москвичам напомнили о правилах безопасности при запуске фейерверков

Москвичам напомнили о правилах безопасности при запуске фейерверков

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Запускать фейерверки в предстоящую ночь следует с соблюдением всех требований безопасности и только в предназначенных для этого местах.

На праздники в Москве открыты около 100 специальных площадок. Их список остается неизменным уже несколько лет. В основном это пустыри, поляны в городских парках и скверах, набережные рек и прудов.

Выбирать пиротехнику тоже стоит внимательно, искрящаяся продукция должна быть лицензионной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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