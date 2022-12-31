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Общество

Врачи призвали накрыть отдельный стол для детей в новогоднюю ночь

Врачи призвали накрыть отдельный стол для детей в новогоднюю ночь

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Врачи призывают на Новый год посадить детей за отдельный праздничный стол. По словам доктора медицинских наук, педиатра Веры Скворцовой, перед застольем ребят надо накормить привычной пищей.

Это оградит ребенка от обилия жирной и соленой еды, а еще сладких напитков. Из-за них дети становятся капризными и гиперактивными.

А еще сладкие подарки стоит заменить сухофруктами, пастилой, зефиром и несладким печеньем. Высыпаний у ребенка это, конечно, позволит избежать, но вот настроение точно испортит.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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