Ведущие Москвы 24 поздравили телезрителей с наступающим Новым годом

Ведущие телеканала Москва 24 Никита Гмыза и Алина Гилева поздравили телезрителей с наступающим Новым годом. Они напомнили, о новых интерактивных рубриках и даже специально созданной горячей линии.

"Хочется пожелать вам, самое главное, крепкого здоровья. Заботьтесь о себе – как показал этот год, мы сможем преодолеть все невзгоды, даже пандемию. <...> Если 21-й выдался не очень, то в новом обязательно все наладится", – сказала Алина.

Никита в свою очередь заявил, что не верит в суеверия, однако верит, что Новый год действительно является символическим началом чего-то нового.

"Надо не только в это (новое. – Прим. ред.) верить, надо ещё и находить в себе силы делать и приближать себя к этому лучшему", – добавил он.

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