Эксперт телеканала Москва 24 поздравил зрителей с Новым годом

Весь год телеканал Москва 24 был с телезрителями 24 часа в сутки. Вместе вступали и выходили из самоизоляции, открывали и закрывали границы, а также радовались победам над пандемией, пусть и временным.

Каждый день помогали и эксперты: врачи, сотрудники туристической отрасли, экономисты. Десятки человек, которые переводили на простой язык официальные документы и объясняли, что значит каждое из принятых решений.

31 декабря эксперты поздравляют телезрителей с наступающим Новым годом.​​ Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.