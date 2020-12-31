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31 декабря 2020, 18:15

Общество

Эксперт телеканала Москва 24 поздравил зрителей с Новым годом

Эксперт телеканала Москва 24 поздравил зрителей с Новым годом

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Весь год телеканал Москва 24 был с телезрителями 24 часа в сутки. Вместе вступали и выходили из самоизоляции, открывали и закрывали границы, а также радовались победам над пандемией, пусть и временным.

Каждый день помогали и эксперты: врачи, сотрудники туристической отрасли, экономисты. Десятки человек, которые переводили на простой язык официальные документы и объясняли, что значит каждое из принятых решений.

31 декабря эксперты поздравляют телезрителей с наступающим Новым годом.​​ Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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