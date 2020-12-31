31 декабря 2020, 18:15Общество
Эксперт телеканала Москва 24 поздравил зрителей с Новым годом
Весь год телеканал Москва 24 был с телезрителями 24 часа в сутки. Вместе вступали и выходили из самоизоляции, открывали и закрывали границы, а также радовались победам над пандемией, пусть и временным.
Каждый день помогали и эксперты: врачи, сотрудники туристической отрасли, экономисты. Десятки человек, которые переводили на простой язык официальные документы и объясняли, что значит каждое из принятых решений.
31 декабря эксперты поздравляют телезрителей с наступающим Новым годом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.