Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 октября

Циклон "Лотар", который принес в Москву ливень, уйдет на юго-восток России в субботу, 1 ноября. После проливной пятницы, 31 октября, город немного подсохнет.

В России предложили штрафовать женщин, которые специально не указывают отца в свидетельстве о рождении ребенка. Они хотят оформить статус матери-одиночки и рассчитывают получить льготы.

