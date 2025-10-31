31 октября, 20:45Общество
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 октября
Циклон "Лотар", который принес в Москву ливень, уйдет на юго-восток России в субботу, 1 ноября. После проливной пятницы, 31 октября, город немного подсохнет.
В России предложили штрафовать женщин, которые специально не указывают отца в свидетельстве о рождении ребенка. Они хотят оформить статус матери-одиночки и рассчитывают получить льготы.
