Циклон "Лотар" уйдет на юго-восток России 1 ноября

Циклон "Лотар", принесший в Москву сильные ливни, 1 ноября уйдет на юго-восток России. Осадки 31 октября будут продолжаться до позднего вечера, но уже к субботе погода улучшится.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, к утру температура понизится до 3–5 градусов, а днем на фоне роста атмосферного давления появятся прояснения, и термометры покажут 5–7 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.