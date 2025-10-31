Форма поиска по сайту

31 октября, 17:15

Температура в Москве понизится до 3–5 градусов к утру 1 ноября

Температура в Москве понизится до 3–5 градусов к утру 1 ноября

К утру 1 ноября температура в Москве понизится до 3–5 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Днем на фоне активного роста атмосферного давления из-за приближающегося с юго-запада барического гребня в облаках появятся прояснения.

Дождей уже не ожидается, а температура немного подрастет. Термометры в столице покажут значения от 5 до 7 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

