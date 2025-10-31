Форма поиска по сайту

Первую Международную премию "Евразия" вручили в Москве

В Москве вручили награды первой Международной премии "Евразия". На церемонии в Национальном центре "Россия" собрались лауреаты и почетные гости. На премию поступило более 3,7 тысячи заявок из 27 стран, включая Армению, Белоруссию, Казахстан и европейские государства.

Проект "Бессмертный полк" победил в номинации "Память поколений". Призовой фонд составил 25 миллионов рублей, победители также получат менторскую и информационную поддержку. На полях мероприятия подписали соглашения о сотрудничестве с ведущими образовательными учреждениями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

