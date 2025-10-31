Форма поиска по сайту

31 октября, 11:30

Участники СВО могут получить от Москвы единовременную выплату в 1,9 млн руб

Участники СВО могут получить от Москвы единовременную выплату в 1,9 млн руб

Москва оказывает комплексную поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей. Военные получают от города единовременную выплату в 1,9 миллиона рублей и ежемесячно – по 50 тысяч рублей.

При ранение выплачивается от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, в случае гибели – 3 миллиона рублей семьям. Среди мер поддержки также специализированная медицинская помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

