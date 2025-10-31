Режим работы социальных учреждений Москвы изменится в праздники

Режим работы социальных учреждений изменится в Москве в праздники. Взрослые поликлиники будут работать с 09:00 до 16:00 2 и 4 ноября. При этом 3 ноября они будут работать с 09:00 до 18:00.

Детские амбулатории 3 ноября начнут принимать пациентов в 09:00 и закончат в 15:00. У женских консультаций другой режим работы: 2 ноября – с 09:00 до 16:00, 3 ноября – с 09:00 до 18:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.