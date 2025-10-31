Форма поиска по сайту

Новости

31 октября, 09:00

Общество

Онлайн-словарь Dictionary назвал слово 2025 года

Стало известно слово года по версии онлайн-словаря Dictionary. Авторитетное издание выбрало им сочетание "6–7". Именно оно стало самым популярным в 2025 году.

По словам экспертов проекта, выбор их озадачил, ведь далеко не все могут понять, что это значит. Дело в том, что "6–7" завирусилось после выхода песни американского рэпера Скрилла, в которой он постоянно повторял эти числа. Представители поколения альфа стали повторять эту фразу в любой непонятной ситуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

