31 октября, 08:30

Общество

В России нотариусы начнут проверять долги умерших перед передачей их наследства

В России нотариусы начнут проверять долги умерших перед передачей их наследства

Нотариусы начнут проверять долги умерших перед передачей их наследства. Новые правила заработают в России с 1 ноября. Это сделано для повышения прозрачности всей процедуры и позволит наследникам принимать более взвешенные решения, чтобы неожиданно самим не оказаться в долгах.

Помимо того, что нотариусы должны будут получать выписки из бюро кредитных историй, они также теперь смогут проводить опись имущества умершего, чтобы включить его в состав наследства официально.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

