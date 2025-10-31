Форма поиска по сайту

31 октября, 08:00

Общество

Врачи заявили, что привычка откладывать будильник может быть признаком заболеваний

Привычка откладывать будильник по утрам может быть признаком некоторых заболеваний. Об этом заявили врачи. Например, частое использование повторного звукового сигнала может указывать на хронический дефицит сна или его низкое качество.

Еще одна причина может быть связана с синдромом задержки фазы сна – это хроническое расстройство циркадного ритма, когда человек очень поздно засыпает, а потом поздно пробуждается.

