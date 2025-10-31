Форма поиска по сайту

31 октября, 07:30

Общество

В ЕГРН будут вносить информацию о тех, кто может пожизненно проживать в квартире

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) теперь будут заносить информацию о людях, которые имеют право пожизненно проживать в квартире. Речь идет о тех, кто в свое время отказался от приватизации или членах семьи собственников кооперативного жилья.

По новым правилам, для любых сделок с недвижимостью нужно будет их согласие. Это сделано, чтобы обезопасить покупателей квартир. Бывает немало случаев, когда из-за отсутствия таких данных в момент купли-продажи начинаются сложные судебные разбирательства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

