В Москве захламленную квартиру вскрыли при помощи полиции и сотрудников ЖКХ

Полиция, сотрудники ЖКХ и даже скорая помощь понадобились для вскрытия захламленной квартиры на Ставропольской улице в Москве. Ее хозяйка годами накапливала там мусор и отказывалась его выносить, несмотря на жалобы соседей.

В итоге решение о принудительной уборке в квартире принял суд. Владелица отказывалась открыть дверь даже полиции. В итоге из ее квартиры вынесли целый контейнер с мусором. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.