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31 октября, 18:30

Общество

В Москве захламленную квартиру вскрыли при помощи полиции и сотрудников ЖКХ

В Москве захламленную квартиру вскрыли при помощи полиции и сотрудников ЖКХ

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Полиция, сотрудники ЖКХ и даже скорая помощь понадобились для вскрытия захламленной квартиры на Ставропольской улице в Москве. Ее хозяйка годами накапливала там мусор и отказывалась его выносить, несмотря на жалобы соседей.

В итоге решение о принудительной уборке в квартире принял суд. Владелица отказывалась открыть дверь даже полиции. В итоге из ее квартиры вынесли целый контейнер с мусором. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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