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31 октября, 16:15

Общество

Комплекс горхозяйства Москвы напомнил о приближающемся циклоне "Мартина"

Комплекс горхозяйства Москвы напомнил о приближающемся циклоне "Мартина"

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В Москве уже отмечаются сильные порывы ветра. Как пишет телеграм-канал комплекса городского хозяйства, в отдельных районах они могут достигать 20 метров в секунду. В связи с этим жителей столицы призывают быть очень осторожными.

При этом в ночь на пятницу, 1 ноября, столбики термометров приблизятся к нулевой отметке, а днем не превысят 6–7 градусов. Кроме того, город накроет очередная волна осадков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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