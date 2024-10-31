Комплекс горхозяйства Москвы напомнил о приближающемся циклоне "Мартина"

В Москве уже отмечаются сильные порывы ветра. Как пишет телеграм-канал комплекса городского хозяйства, в отдельных районах они могут достигать 20 метров в секунду. В связи с этим жителей столицы призывают быть очень осторожными.

При этом в ночь на пятницу, 1 ноября, столбики термометров приблизятся к нулевой отметке, а днем не превысят 6–7 градусов. Кроме того, город накроет очередная волна осадков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.