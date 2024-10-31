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31 октября, 08:00

Общество

Эксперт рассказала, как найти свечи с актуальными осенними запахами

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Аромасвечи – отличный способ создать уют и комфорт в доме. Важно правильно подобрать аромат, учитывая сезон. Осенью и зимой рекомендуется использовать свечи с тяжелыми кофейными или восточными ароматами, а также с гурманскими нотами, например, выпечка.

Владелец мануфактуры ароматов для дома Ольга Каган отметила, что в холодное время года не стоит использовать свежие и зеленые ароматы, так как они могут потеряться в пространстве. Также важно не жечь свечи слишком долго, чтобы избежать перегрева и потери аромата.

Кроме того, при выборе аромасвечей стоит обратить внимание на материал фитиля. Хлопковый фитиль обеспечивает длительное горение, а деревянный создает атмосферу камина благодаря потрескиванию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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