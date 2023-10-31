Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника.

Так, в столице для участников специальной военной операции начала работу отдельная поликлиника. Центр амбулаторной медицинской помощи открыли на базе Госпиталя для ветеранов войн № 3. Все врачи и необходимое оборудование сосредоточены в одном месте.

Майская погода пришла на смену снегопадам в Москве. Температура, как ожидается, будет превышать норму весь предстоящий месяц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.