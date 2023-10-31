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Новости

31 октября, 20:55

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Новости часа: Собянин рассказал о создании современных кварталов в двух районах

Густой туман накрыл столицу вечером 31 октября

Московская усадьба Деда Мороза откроет новый сезон 1 ноября

Желтый уровень опасности объявили до утра 1 ноября в Москве

Большой кадетский бал прошел в Музее Победы

Туман опустился на юге Москвы вечером 31 октября

Новости часа: фонтаны в Москве законсервировали на зиму

Эксперты прокомментировали переименование комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей

Москвичи показали кадры тумана в столице вечером 31 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника.

Так, в столице для участников специальной военной операции начала работу отдельная поликлиника. Центр амбулаторной медицинской помощи открыли на базе Госпиталя для ветеранов войн № 3. Все врачи и необходимое оборудование сосредоточены в одном месте.

Майская погода пришла на смену снегопадам в Москве. Температура, как ожидается, будет превышать норму весь предстоящий месяц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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