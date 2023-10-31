Московская усадьба Деда Мороза откроет новый сезон 1 ноября

Московская усадьба Деда Мороза с 1 ноября откроет новый праздничный сезон. Гостей ждет большая развлекательная программа – экскурсии, квесты и представления.

В пресс-службе усадьбы рассказали, что команда профессиональных художников и декораторов обновила интерьеры сказочной резиденции. Дети смогут побывать в лаборатории Снегурочки и узнать тайну новогодней почты. Для более взрослых гостей разработана специальная вечерняя программа, а по выходным запланированы уличные представления.

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