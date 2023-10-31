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31 октября, 07:15

Общество

Кассационный суд разрешил узаконить несогласованную перепланировку – СМИ

Кассационный суд разрешил узаконить несогласованную перепланировку – СМИ

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Столичные квартиры с несогласованной перепланировкой переделывать не придется. Кассационный суд разрешил узаконить ремонт, о котором нужно было заранее договориться с жилищной инспекцией. О прецеденте пишет "Российская газета".

Закон окажется на стороне владельца квартиры с перепланировкой только в том случае, если она не нарушает права соседей, а также не несет никакой угрозы жизни и здоровью граждан. То есть работы выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов и есть заключение экспертов о том, что планировка безопасна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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