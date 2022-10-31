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31 октября, 22:30

Общество

В Москве прошел чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов

В Москве прошел чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов

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В Москве прошел Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс". Школьники, студенты и специалисты из разных городов России показали навыки в номинациях: "Инженерный дизайн", "Адаптивная физическая культура","Поварское дело", "Гончарное дело", "Изобразительное искусство" и многих других.

Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что движение "Абилимпикс" уже стало частью инклюзивного образования. По ее словам, через эту систему уже прошли 35 тысяч участников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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